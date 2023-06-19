Азеев Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.06.1909 ст.
Новики, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.04.1910 ст.
Дочь: Азеева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Скворцова Агриппина Ефимова
Рождение ребёнка
25.07.1914 ст.
Дочь: Азеева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Скворцова Агриппина Ефимова
Смерть
Неизвестно