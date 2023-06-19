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Азеев Иван Федоров

Место рождения

Боровики, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровики, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
24.06.1909 ст.

Жена: Скворцова Агриппина Ефимова

Новики, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.04.1910 ст.

Дочь: Азеева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Скворцова Агриппина Ефимова

Боровики, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.07.1914 ст.

Дочь: Азеева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Скворцова Агриппина Ефимова

Боровики, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно