Ainetdin (Toivanen) Aune Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1901
Дата смерти30.06.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ainetdin Ymer
Рождение ребёнка
10.08.1929
Сын: Ainetdin Yrjö Ossi
Отец ребёнка: Ainetdin Ymer
Рождение ребёнка
11.08.1930
Дочь: Hilvo (Ainetdin) Kaija
Отец ребёнка: Ainetdin Ymer
Рождение ребёнка
10.03.1933
Сын: Ainetdin Matti Ensio
Отец ребёнка: Ainetdin Ymer
Смерть
30.06.1965