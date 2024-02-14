Ainetdin (Toivanen) Aune Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ainetdin (Toivanen) Aune Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1901

Дата смерти

30.06.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ainetdin Ymer

Рождение ребёнка
10.08.1929

Сын: Ainetdin Yrjö Ossi

Отец ребёнка: Ainetdin Ymer

Рождение ребёнка
11.08.1930

Дочь: Hilvo (Ainetdin) Kaija

Отец ребёнка: Ainetdin Ymer

Рождение ребёнка
10.03.1933

Сын: Ainetdin Matti Ensio

Отец ребёнка: Ainetdin Ymer

Смерть
30.06.1965

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