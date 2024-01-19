Лоскутов Климент Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1847
Сын: Лоскутов Степан Климентович
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Гурьяновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Степанида Клементьевна
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Гурьяновна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лоскутов Меркулей Климентович
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Гурьяновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аксинья Климентовна
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Гурьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно