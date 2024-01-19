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Лоскутов Климент Евсеевич

Место рождения

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Лоскутов Евсей Макарович

Мать: Лоскутова Аксинья Романовна

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лоскутов Степан Климентович

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Гурьяновна

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Степанида Клементьевна

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Гурьяновна

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лоскутов Меркулей Климентович

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Гурьяновна

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аксинья Климентовна

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Гурьяновна

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Дарья Гурьяновна

Смерть
Неизвестно
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