Россомаха (Петрий) Лидия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1939
Дата смерти23.10.2012
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939
Отец: Петрий Яков
Мать: Петрий Варвара
Рождение ребёнка
08.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Россомаха Михаил Иванович
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Россомаха Михаил Иванович
Смерть
23.10.2012
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Причина смерти: Болезнь