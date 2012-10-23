Россомаха (Петрий) Лидия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россомаха (Петрий) Лидия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1939

Дата смерти

23.10.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939

Отец: Петрий Яков

Мать: Петрий Варвара

Рождение ребёнка
08.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Россомаха Михаил Иванович

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Россомаха Михаил Иванович

Смерть
23.10.2012
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Причина смерти: Болезнь
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