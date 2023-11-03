Григорова Мелания Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорова Мелания Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Каргаполова Марина Никитина

Отец ребёнка: Григоров Никита Егоров

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Григоров Григорий (Егор?) Никитин

Отец ребёнка: Григоров Никита Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Никитина

Отец ребёнка: Григоров Никита Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Никитина

Отец ребёнка: Григоров Никита Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья Никитина

Отец ребёнка: Григоров Никита Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоров Никита Егоров

Смерть
После 1795
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