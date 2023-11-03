Григорова Мелания Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Каргаполова Марина Никитина
Отец ребёнка: Григоров Никита Егоров
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Григоров Григорий (Егор?) Никитин
Отец ребёнка: Григоров Никита Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Никитина
Отец ребёнка: Григоров Никита Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Никитина
Отец ребёнка: Григоров Никита Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья Никитина
Отец ребёнка: Григоров Никита Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795