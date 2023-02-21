Старостина (Исупова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостина (Исупова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исупов Николай

Мать: Исупова Лидия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старостина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Старостин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старостина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Старостин Василий

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