Старостина (Исупова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исупов Николай
Мать: Исупова Лидия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старостин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старостина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Старостин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старостина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Старостин Василий