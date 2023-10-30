Торопов Осип Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Отец: Торопов Тимофей
Мать: не указана
примерно
Рождение ребёнка
1863 ст.
Сын: Торопов Афонасий Осипович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
примерно
Рождение ребёнка
1866 ст.
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1876 ст.
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно