Торопов Осип Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопов Осип Тимофеевич

Место рождения

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: Торопов Тимофей

Мать: не указана

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
примерно
Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Торопов Афонасий Осипович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
примерно
Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Торопов Василий Осипович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Торопов Андрей Осипович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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