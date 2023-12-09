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Шерстянкина Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1903

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1903

Отец: Шерстянкин Николай Данилович

Мать: Шерстянкина Агрепина Елесеевна

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