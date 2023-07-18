Бушманов Бронислав Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1960
Дата смерти15.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1981
Дочь: Будович Ольга
Мать ребёнка: Бушманова Галина Васильевна
Ловозеро, Ловозерский муниципальный район, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1994