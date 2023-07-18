Бушманов Бронислав Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушманов Бронислав Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1960

Дата смерти

15.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1981

Дочь: Будович Ольга

Мать ребёнка: Бушманова Галина Васильевна

Ловозеро, Ловозерский муниципальный район, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушманова Галина Васильевна

Смерть
15.02.1994