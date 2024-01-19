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Горбунов Василий Иванович

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Горбунов Иван Степанович

Мать: Горбунова Ефросинья 1813

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Горбунов Ульяна Васильевич

Мать ребёнка: Горбунова Вера Козмина

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ирина Васильевич

Мать ребёнка: Горбунова Вера Козмина

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Вера Козмина

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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