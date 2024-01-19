Горбунов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Горбунов Иван Степанович
Мать: Горбунова Ефросинья 1813
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Горбунов Ульяна Васильевич
Мать ребёнка: Горбунова Вера Козмина
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ирина Васильевич
Мать ребёнка: Горбунова Вера Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Вера Козмина
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно