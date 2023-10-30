(Лодейшикова) Акилина Евтропиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лодейшикова) Акилина Евтропиева

Место рождения

Сухой Лог, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1699 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1677 г.р.

Мать

Вычислено 1679 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1699 ст.

Отец: Лодейщиков Евтропий Марков

Мать: Лодейшикова Акилина Иванова

Сухой Лог, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376/2. Ландратская перепись Соликамского уезда 1715 г. (л. 1508) Село Кишерть над рекою Сылвою (л. 1521) Деревня на Сухом Логу (л. 1521 об.) Во дворе Евтропей Марков сын Л... Показать все
Смерть
Неизвестно
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