(Лодейшикова) Акилина Евтропиева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1699 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1699 ст.
РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376/2. Ландратская перепись Соликамского уезда 1715 г. (л. 1508) Село Кишерть над рекою Сылвою (л. 1521) Деревня на Сухом Логу (л. 1521 об.) Во дворе Евтропей Марков сын Л... Показать все
Смерть
Неизвестно