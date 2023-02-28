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Сухоруков Иван Федорович

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Место рождения

Андросовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Сухоруков Федор Афиногенович

Мать: Сухорукова Агафия Кирилловна

Андросовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Сухоруков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.07.1901

Сын: Сухоруков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сухорукова Ульяния Трофимовна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоруков Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорукова Ульяния Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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