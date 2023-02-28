Сухоруков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сухоруков Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1901
Сын: Сухоруков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Сухорукова Ульяния Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно