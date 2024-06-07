Харитонова Анисья Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонова Анисья Павловна

Харитонова Анисья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Харитонов Михаил (Мишачок) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Харитонова) Римма Михайловна

Отец ребёнка: Харитонов Михаил (Мишачок) Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Михаил (Мишачок) Иванович

Рождение ребёнка
После 1945

Сын: Харитонов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Харитонов Михаил (Мишачок) Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.