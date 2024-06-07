Харитонова Анисья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Харитонов Михаил (Мишачок) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Харитонова) Римма Михайловна
Отец ребёнка: Харитонов Михаил (Мишачок) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1945
Сын: Харитонов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Харитонов Михаил (Мишачок) Иванович
Смерть
Неизвестно