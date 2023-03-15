Никитина (Кокорина) Матрена Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Кокорина) Матрена Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1901

Сын: Никитин Николай Филиппович

Отец ребёнка: Никитин Филипп Иванович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Фекла Филипповна

Отец ребёнка: Никитин Филипп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно