Никитина (Кокорина) Матрена Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1901
Сын: Никитин Николай Филиппович
Отец ребёнка: Никитин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Фекла Филипповна
Отец ребёнка: Никитин Филипп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно