Колосова Елизавета Павлиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Елизавета Павлиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Вячеслав Андреевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Вячеслав Андреевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Вячеслав Андреевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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