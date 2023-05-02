Корчагина Дарья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Корчагин Игнатей Ефимович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Корчагин Андрей Игнатьевич
Отец ребёнка: Корчагин Игнатей Ефимович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Корчагин Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Корчагин Игнатей Ефимович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Корчагин Матвей Игнатьевич
Отец ребёнка: Корчагин Игнатей Ефимович
Шанино, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно