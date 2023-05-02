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Корчагина Дарья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Корчагин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Корчагин Игнатей Ефимович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Корчагин Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Корчагин Игнатей Ефимович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Корчагин Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Корчагин Игнатей Ефимович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Корчагин Матвей Игнатьевич

Отец ребёнка: Корчагин Игнатей Ефимович

Шанино, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно