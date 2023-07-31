Ирина Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Родионович

Московская область Карпово
Рождение ребёнка
1751

Сын: Суворов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Родионович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Родионович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Аграфена Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Родионович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Суворов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Родионович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Суворов Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Родионович

Смерть
Неизвестно
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