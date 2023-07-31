Ирина Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Егор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Родионович
Московская область Карпово
Рождение ребёнка
1751
Сын: Суворов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Родионович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Родионович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Аграфена Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Родионович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Яков Родионович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Яков Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Родионович
Смерть
Неизвестно