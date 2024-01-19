Ляшенко (Макаренко) Дарья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляшенко (Макаренко) Дарья Лукьяновна

Место рождения

Малый Букрин, Київська область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Букрин, Київська область
Бракосочетание
19.05.1852

Муж: Ляшенко Емельян Климентьевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSJ3-1L4?i=23&cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQVSZ-WRY8
Рождение ребёнка
28.06.1854 ст.

Дочь: Бельницкая Ульяна Емельяновна

Отец ребёнка: Ляшенко Емельян Климентьевич

Черныши, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-QT5W-4?i=8&cc=1503045
Смерть
Неизвестно
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