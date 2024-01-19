Ляшенко (Макаренко) Дарья Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1852
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSJ3-1L4?i=23&cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQVSZ-WRY8
Рождение ребёнка
28.06.1854 ст.
Дочь: Бельницкая Ульяна Емельяновна
Отец ребёнка: Ляшенко Емельян Климентьевич
Черныши, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-QT5W-4?i=8&cc=1503045
Смерть
Неизвестно