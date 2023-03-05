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Агрипина Михайлоа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

16.01.1747 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Оксен Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий

Рождение ребёнка
1717

Сын: Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Екатерина Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий

Место жительства
Неизвестно
Горка, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.01.1747 ст.
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