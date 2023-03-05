Агрипина Михайлоа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти16.01.1747 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Оксен Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий
Рождение ребёнка
1717
Сын: Иван Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Екатерина Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий
Место жительства
Неизвестно
Горка, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.01.1747 ст.