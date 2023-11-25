Попов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова - Валентиновна

Мать ребёнка: Попова Тамара Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Андрей Валентинович

Мать ребёнка: Попова Тамара Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Жанна Валентиновна

Мать ребёнка: Попова Тамара Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Тамара Семёновна

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