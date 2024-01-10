Манаева Магруба Бахтегареевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Сын: Манаев Рашит Абдрахманович
Отец ребёнка: Манаев Абдрахман Сахиуллович
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
1965
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно