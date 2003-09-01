Шаповалов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1937
Дата смерти?.09.2003
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1937
Отец: Шиповалов Пётр Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаповалова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Около 26.10.1966
Дочь: Шаповалова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Шаповалова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
23.12.1976
Сын: Шаповалов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Шаповалова Зоя Ивановна
Смерть
?.09.2003