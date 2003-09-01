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Шаповалов Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1937

Дата смерти

?.09.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1966 г.р.
1976 г.р.

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1937

Отец: Шиповалов Пётр Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаповалова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Около 26.10.1966

Дочь: Шаповалова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Шаповалова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.1976

Сын: Шаповалов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Шаповалова Зоя Ивановна

Смерть
?.09.2003
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