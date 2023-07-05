Аксинья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сухарев Василий Тихонович
Отец ребёнка: Сухарев Тихон Ефимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Меланья Тихоновна
Отец ребёнка: Сухарев Тихон Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно