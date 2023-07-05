Аксинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Дмитриевна

Аксинья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Сухарев Василий Тихонович

Отец ребёнка: Сухарев Тихон Ефимович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Меланья Тихоновна

Отец ребёнка: Сухарев Тихон Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Тихон Ефимович

Смерть
Неизвестно