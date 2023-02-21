Чередова Афанасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Соломия Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Афимья Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Маремьяна Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Чередов Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Аграфена Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1850 и 1858