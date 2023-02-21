Чередова Афанасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Афанасия Фёдоровна

Чередова Афанасия Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Соломия Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Афимья Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Маремьяна Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чередов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чередов Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Аграфена Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Николай Фёдоров

Смерть
Между 1850 и 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close