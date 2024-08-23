Гармаш Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гармаш Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
1983
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
1983
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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