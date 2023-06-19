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Фекла Ворфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1849 ст.

Дочь: Ольга Савельевна

Отец ребёнка: Силачев Савелий Семенович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Прасковья Савельевна

Отец ребёнка: Силачев Савелий Семенович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1853 ст.

Дочь: Варвара Савельевна

Отец ребёнка: Силачев Савелий Семенович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Силачев Константин Савельевич

Отец ребёнка: Силачев Савелий Семенович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1857 ст.

Сын: Силачев Дмитрий Савельевич

Отец ребёнка: Силачев Савелий Семенович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Силачев Александр Савельевич

Отец ребёнка: Силачев Савелий Семенович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силачев Савелий Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно