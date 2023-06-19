Фекла Ворфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1849 ст.
Дочь: Ольга Савельевна
Отец ребёнка: Силачев Савелий Семенович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Прасковья Савельевна
Отец ребёнка: Силачев Савелий Семенович
Рождение ребёнка
04.12.1853 ст.
Дочь: Варвара Савельевна
Отец ребёнка: Силачев Савелий Семенович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Силачев Константин Савельевич
Отец ребёнка: Силачев Савелий Семенович
Рождение ребёнка
08.02.1857 ст.
Сын: Силачев Дмитрий Савельевич
Отец ребёнка: Силачев Савелий Семенович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Силачев Александр Савельевич
Отец ребёнка: Силачев Савелий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно