Барышникова (Жукова) Евгения Станиславовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Станислав
Мать: Жукова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
06.05.1984
Сын: Барышников Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Барышников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышников Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Барышников Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барышников Михаил