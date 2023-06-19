Барышникова (Жукова) Евгения Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышникова (Жукова) Евгения Станиславовна

Место рождения

Муромцево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Станислав

Мать: Жукова Галина Васильевна

Муромцево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.05.1984

Сын: Барышников Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Барышников Михаил

Муромцево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышников Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Барышников Михаил

Муромцево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышников Михаил