Осадчий Василий Макариев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсадчий Василий Макариев

Осадчий Василий Макариев

Место рождения

Каменка, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.01.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1859

Отец: Осадчук Макарий Федотов

Мать: Харунец Анастасия Федорова

Каменка, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1881

Жена: Конончук Анна Мартинова

Каменка, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close