Осадчий Василий Макариев
Место рожденияКаменка, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Дата рождения29.01.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1859
Каменка, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1881
Жена: Конончук Анна Мартинова
Каменка, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно