Нетунаев Василий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетунаев Василий Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Владимировна

Мать ребёнка: Сарафанова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарафанова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Нетунаева Таисья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нетунаева Таисья Ивановна

Смерть
Неизвестно