Клосовский Всеволод Александрович
Место рожденияТебриз Азербайджан,Иран
Дата рождения15.02.1913
Дата смерти23.06.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1913
Отец: Клосовский ?
Мать: не указана
Тебриз Азербайджан,Иран
Бракосочетание
1939
Супруг(-а): Всеволод Александрович Клосовский
Рождение ребёнка
08.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клосовская Валентина Петровна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клосовская Валентина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Смерть
23.06.1978
Похороны
26.06.1978