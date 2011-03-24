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Кузьмина Варвара Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1947

Дата смерти

24.03.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1947

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.07.1965

Сын: Кузьмин Игорь Александрович

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Иванович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
21.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
24.03.2011
Магадан, город Магадан, Магаданская область
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