Кузьмина Варвара Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1947
Дата смерти24.03.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1947
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.1965
Сын: Кузьмин Игорь Александрович
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Иванович
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
21.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
24.03.2011
Магадан, город Магадан, Магаданская область