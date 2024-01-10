Зиятдинов Шагартдин
Место рожденияд.Алькеево Буинского р-на
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
23.02.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсибэнят
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
10.07.1951
Сын: Зыятдинов Камиль Шагарович
Мать ребёнка: Шамсибэнят
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
30.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсибэнят
д.Алькеево Буинского р-на
Смерть
Неизвестно