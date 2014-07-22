Маркин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.2014

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.2014

Отец: Маркин Владимир Федорович

Мать: не указана

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