Лукина Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.2016
Отец ребёнка: Лукин Леонид Александрович
Ярославская область город Ярославль
Рождение ребёнка
23.10.2021
Дочь: Лукина Анна Леонидовна
Отец ребёнка: Лукин Леонид Александрович
город Ярославль
Бракосочетание
Неизвестно