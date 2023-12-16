Лукина Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.2016

Сын: Лукин Михаил Леонидович

Отец ребёнка: Лукин Леонид Александрович

Ярославская область город Ярославль
Рождение ребёнка
23.10.2021

Дочь: Лукина Анна Леонидовна

Отец ребёнка: Лукин Леонид Александрович

город Ярославль
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Леонид Александрович

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