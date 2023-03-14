Сысоева (Пивоварова) Евфимия
Место рожденияс. Васильково
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Васильково
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Сысоев Авксентий Петрович
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1751
Сын: Сысоев Ефим
Отец ребёнка: Сысоев Авксентий Петрович
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно