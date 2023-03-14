Сысоева (Пивоварова) Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Пивоварова) Евфимия

Место рождения

с. Васильково

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Васильково
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Сысоев Авксентий Петрович

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1751

Сын: Сысоев Ефим

Отец ребёнка: Сысоев Авксентий Петрович

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Авксентий Петрович

Смерть
Неизвестно