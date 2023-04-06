Морозова (Ушакова) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ушакова Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель заслуженный (Орден Ленина)
Смерть
Неизвестно