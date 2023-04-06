Морозова (Ушакова) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Ушакова) Вера Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Сергей Михайлович

Мать: Бренёва Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ушакова Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель заслуженный (Орден Ленина)
Смерть
Неизвестно