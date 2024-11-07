Политова Аграфена Самойловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Политова Аграфена Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Политов Павел Иванович

Отец ребёнка: Политов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Политов Петр Иванович

Отец ребёнка: Политов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Политов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Политов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Политов Иван Федорович

Рождение ребёнка
22.11.1891

Дочь: Иванова (Политова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Политов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Политов Иван Иванович

Отец ребёнка: Политов Иван Федорович

Кошелевка, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно

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