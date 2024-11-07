Политова Аграфена Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Политов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Политов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Политов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1891
Дочь: Иванова (Политова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Политов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1899 ст.
Отец ребёнка: Политов Иван Федорович
Кошелевка, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно