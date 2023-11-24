Сысолятин Михаил Алексеевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысолятин Михаил Алексеевич?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Олькова Вера Александровна

Рождение ребёнка
14.06.1941

Дочь: Береснева Галина Михайловна

Мать ребёнка: Олькова Вера Александровна

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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