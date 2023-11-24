Сысолятин Михаил Алексеевич?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Олькова Вера Александровна
Рождение ребёнка
14.06.1941
Дочь: Береснева Галина Михайловна
Мать ребёнка: Олькова Вера Александровна
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно