Гайфуллина (Таштимирова) Зауля Юсуповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайфуллина (Таштимирова) Зауля Юсуповна

Гайфуллина (Таштимирова) Зауля Юсуповна

Место рождения

д.Агарды, Благоварский район, БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таштимиров Юсуп Зиязетдинович

Мать: Таштимирова Шамсикамал

д.Агарды, Благоварский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайфуллин Ахматхан

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайфуллин Ахматхан

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайфуллин Ахматхан

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайфуллин Ахматхан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close