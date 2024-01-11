Гайфуллина (Таштимирова) Зауля Юсуповна
Место рожденияд.Агарды, Благоварский район, БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Агарды, Благоварский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайфуллин Ахматхан
Смерть
Неизвестно