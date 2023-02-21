Качина (Максимова(?)) Екатерина Ермолаевая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина (Максимова(?)) Екатерина Ермолаевая

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1907

Сын: Качин Георгий Логинович

Отец ребёнка: Качин Логин Ефимов

Рождение ребёнка
05.05.1908

Дочь: Ирина Логиновна

Отец ребёнка: Качин Логин Ефимов

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.12.1910

Сын: Качин Стефан Логинович

Отец ребёнка: Качин Логин Ефимов

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.05.1912

Сын: Качин Ермолай Логинович

Отец ребёнка: Качин Логин Ефимов

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Логин Ефимов

Смерть
Неизвестно
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