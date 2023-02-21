Качина (Максимова(?)) Екатерина Ермолаевая
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1907
Отец ребёнка: Качин Логин Ефимов
Рождение ребёнка
05.05.1908
Дочь: Ирина Логиновна
Отец ребёнка: Качин Логин Ефимов
Рождение ребёнка
04.12.1910
Отец ребёнка: Качин Логин Ефимов
Рождение ребёнка
27.05.1912
Отец ребёнка: Качин Логин Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Качин Логин Ефимов
Смерть
Неизвестно