Шумаков Павел Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумаков Павел Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1936

Дочь: Филиппова Тамара Павловна

Мать ребёнка: Шумакова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
18.08.1938

Дочь: Сушина Валентина Павловна

Мать ребёнка: Шумакова Прасковья Петровна

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.03.1946

Дочь: Наумова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Шумакова Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно
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