Шумаков Павел Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1936
Дочь: Филиппова Тамара Павловна
Мать ребёнка: Шумакова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
18.08.1938
Дочь: Сушина Валентина Павловна
Мать ребёнка: Шумакова Прасковья Петровна
Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.03.1946
Дочь: Наумова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Шумакова Прасковья Петровна
Смерть
Неизвестно