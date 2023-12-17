Скутин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкутин Иван Николаевич

Скутин Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1902

Сын: Скутин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Скутина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скутина Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close