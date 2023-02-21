Акимов Василий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Акимов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Акимова Елизавета Сергеевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Беликова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Акимова Елизавета Сергеевна
Рождение ребёнка
05.04.1937
Дочь: Титова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Акимова Елизавета Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно