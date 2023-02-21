Акимов Василий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Василий Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Акимов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Акимова Елизавета Сергеевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Беликова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Акимова Елизавета Сергеевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.04.1937

Дочь: Титова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Акимова Елизавета Сергеевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова Елизавета Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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