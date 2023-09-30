(Магай) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Магай) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1980

Отец: ?

Мать: Людмила

Рождение ребёнка
2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

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