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(Магай) Татьяна
(Магай) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.04.1980
Пол
Женский
Отец
?
Мать
(Магай) Людмила
1960 г.р.
Дети
Скрыто настройками приватности
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1980
Отец:
?
Мать:
Людмила
Рождение ребёнка
2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка:
?
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