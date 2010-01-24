Едрёнкин Иван Иванович
Место рожденияСтарая Александровка, Уфимский район
Дата рождения02.04.1941
Дата смерти24.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1941
Отец: Едрёнкин Иван Фёдорович
Мать: Едрёнкина Анна Семёновна
Старая Александровка, Уфимский район
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.01.2010