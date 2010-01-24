Едрёнкин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкин Иван Иванович

Место рождения

Старая Александровка, Уфимский район

Дата рождения

02.04.1941

Дата смерти

24.01.2010

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1941

Отец: Едрёнкин Иван Фёдорович

Мать: Едрёнкина Анна Семёновна

Старая Александровка, Уфимский район
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.01.2010
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