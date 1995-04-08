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Захараш Яна Васильевна
Захараш Яна Васильевна
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Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
08.04.1995
Пол
Женский
Отец
Захараш Василий Степанович
1975 г.р.
Мать
Захараш Ирина Анатольевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1995
Отец:
Захараш Василий Степанович
Мать:
Захараш Ирина Анатольевна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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