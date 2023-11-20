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Вейгур (Кривина) Соломея
Вейгур (Кривина) Соломея
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Пол
Женский
Отец
Кривин Игнат Францевич
1865 г.р.
Мать
Кривин (Гуревич Górewicz) Анеля
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MC
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Кривин Игнат Францевич
Мать:
Кривин Анеля
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