Вейгур (Кривина) Соломея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейгур (Кривина) Соломея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Кривин Игнат Францевич

Мать: Кривин Анеля

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