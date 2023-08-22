Савельев Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев Александр

Мать: Копненкова Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
22.08.?

Дочь: Савельева Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Анна Викторовна

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
Неизвестно
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