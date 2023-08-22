Савельев Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савельев Александр
Рождение ребёнка
22.08.?
Дочь: Савельева Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Анна Викторовна
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Смерть
Неизвестно