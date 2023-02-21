Скворцов Вячеслав Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Вячеслав Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.2015

Сын: Скворцов Родион Вячеславович

Мать ребёнка: Скворцова Анна Юрьевна

Рождение ребёнка
10.10.2018

Дочь: Скворцова София Вячеславовна

Мать ребёнка: Скворцова Анна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Анна Юрьевна

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