Шипилова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Анна Дементьевна

Отец ребёнка: Шипилов Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Ольга Дементьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипилов Никита Дементьевич

Отец ребёнка: Шипилов Дементий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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